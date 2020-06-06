此内容发布于2020年6月6日 上午3:20

（法新社华盛顿5日电） 美国司法部控告一家中国公司，在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情4月横扫美国时，向美方买家出售近50万个造假且不合格的N95口罩。

根据司法部在纽约布鲁克林联邦法院提出的诉讼文件，司法部指称位于广东的金年包装印刷公司（King Year Packaging and Printing），向美国买家运送了3批据称是N95的口罩。这是保护医护人员与其他第一线工作人员避免感染新型冠状病毒必要物资。

根据这份诉状，这家公司不实地宣称这49万5200个口罩符合N95标准，还说获得美国国家工作安全与保健研究中心（NIOSH）核可。

诉状指出，口罩进口商支付逾100万美元给这家中国公司。

负责调查此案的美国联邦调查局（FBI）探员科涅斯基（Douglas Korneski）发表声明表示：「诉状中的指控表明，这是公然漠视美国公民的安全。」

声明说：「若非调查小组的行动，被告为了牟利，将以这些瑕疵设备直接伤害到第一线工作者、医院员工与其他前线工作人员。」

这家中国公司被控4项罪名，包括输出商标不实与不合格的卫生产品，以及向美国食品暨药物管理局（FDA）做不实陈述。

每项指控最高将罚款50万美元、或者可能更高，将是这家公司贩售这些口罩收入的2倍。（译者：陈怡君/核稿：卢映孜）

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