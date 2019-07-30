此内容发布于2019年7月30日 上午6:05

（法新社香港30日电） 法新社事实查核团队指出，宣称中国军队镇压香港民主支持者的不实影片，过去一周在社群媒体流传。

这些浏览人次数百万的相关影片，加剧中国可能干预这场2个月「反送中」抗议的担忧。反送中示威者和香港警方间的暴力冲突越演越烈。

中国国防部发言人吴谦上周在一场记者会强调，根据驻军法第3章第14条，特别行政区政府在必要时，可以向北京中央请求香港驻军协助维持社会治安和救助灾害。不久后，部分不实影片在网上流传。

英国前殖民地香港自1997年回归中国后，中国人民解放军（PLA）一直驻守香港。

根据香港政府一站通网上内容，估计约8000至1万名解放军派驻香港；但这些部队通常行事低调，鲜少穿军服现身公开场合。

尽管许多中国政府高阶官员和香港领导人对示威者表示愤慨，但香港当局一再否认已部署解放军。

然而，法新社在脸书（Facebook）、推特（Twitter）和新浪微博（Weibo）等社群媒体平台发现许多浏览或互动人次数百万影片，影片宣称香港各地有大量步行和在坦克上的中国士兵。

吴谦24日发表评论5小时后，张贴在Facebook据称是香港政府公告表示：「为了你自身的安全，建议所有香港居民接下来48小时不要去公共场所和海边，同时避免集会，因为中国解放军正接管香港。」

香港政府并未发布这类公告，那则贴文用来显示据称镇压的影片，事实上是2018年中国军方车辆行驶在九龙的情景。

另一则不实推文分享解放军沿着一座车站行军影片，并宣称他们正「进入香港」；截至今天下午，这支影片已破140万人次浏览。

法新社认定，这段影片事实上是在中国大陆拍摄。

24日发布的其他影片同样宣称中国军队「进入香港」，使用其他情境影片误导大众。（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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