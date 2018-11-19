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此内容发布于2018年11月19日 下午11:50 最后更新 - 2018年11月19日 -23:50

（法新社雪梨20日电） 澳洲媒体今天报导，中国今年大幅强化针对澳洲企业的网路攻击行动，「持续且显着地」窃取智慧财产权。

澳洲费尔法克斯媒体公司（Fairfax Media）和第9 电视台（Channel Nine）公布这份调查的几天前，美国副总统彭斯（Mike Pence）才在亚太经济合作会议（APEC）指控北京当局大范围「窃取智慧财产权」。

报导提到，中国国家安全部要为「云端跳跃行动」（Operation Cloud Hopper）负起责任，这波网攻已被坎培拉当局和「五眼联盟」（Five Eyes）伙伴国侦测到。

五眼联盟是由澳洲、美国、英国、加拿大和纽西兰所组成。

一位不具名澳洲政府高阶官员告诉费尔法克斯，这波网攻是「窃取我国智慧财产权的持续、显着行动」。

美国资安公司CrowdStrike副总裁圣托纳斯（Mike Sentonas）也告诉费尔法克斯：「活动主要来自中国，且锁定各行各业，毫无疑问来势汹汹。」

坎培拉与北京当局去年才达成协议，双方承诺「不会进行或支援网路盗窃」智慧财产权和其他商业机密，尽管如此还是传出这些网路攻击指控。

澳洲政府官员则没立即回应置评请求。（译者：陈彦钧/核稿：张晓雯）

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