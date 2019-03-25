此内容发布于2019年3月25日 上午8:50

（法新社台北25日电） 监督全球新闻自由的无国界记者组织（RSF）今天发布报告警告，中国正试图建立「世界媒体新秩序」，来预防和反驳批评。这对全球新闻自由构成威胁，他们呼吁民主国家起而反抗。

中共当局严格控制民众取得资讯管道，包括透过「防火长城」封锁国家视为不适当的网站和内容。如今北京控管资讯的企图，不只限在中国境内。

无国界记者组织表示，北京正对其他国家「输出」审查和控制资讯的方法。报告写道：「中国透过大使馆和宣传中国文化及语言的孔子学院网络，毫不迟疑利用骚扰和威吓手段，强推认为『意识形态正确』的用字，并掩盖历史上较黑暗的篇章。」

无国界记者组织还说，北京以各种方式将影响力延伸到国界以外，包括「撒钱提升国际电视传播设备、投资国外媒体平台、在国际媒体大买广告，和邀请全球各地记者访问中国，所有费用全由北京买单」。

报告并详述无国界记者组织称为「特洛伊木马政策」的中国策略，即定期在有声望的国际报纸买业配广告，包括美国的「华尔街日报」（The Wall Street Journal）、法国的「费加洛报」（Le Figaro）和英国的「每日电讯报」（Daily Telegraph）。

无国界记者组织表示，这些业配文完全由中国国有媒体的团队撰写，目的为了对外国读者传达中国官方的讯息。

无国界记者组织东亚办事处执行长艾玮昂（Cedric Alviani）指出：「中国当局在全球推广的世界媒体新秩序违反新闻学。这种新秩序下的记者不为公民服务，而为了国家工作。」

无国界记者组织的报告又说，中国的行动「不仅对媒体，也对民主国家构成直接威胁」。

无国界记者组织秘书长德洛瓦（Christophe Deloire）发布声明表示，他希望这份报告有助刺激其他国家采取因应行动。

他说：「若民主国家不反抗，『中国式』国家宣传将一步步侵入全球媒体，并和我们所认知的新闻事业竞争。」

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