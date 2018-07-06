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此内容发布于2018年7月6日 下午10:20 最后更新 - 2018年7月6日 -22:20

（法新社华盛顿6日电） 美国司法部声明表示，中国风力发电机大厂华锐风电因为窃取美国超导公司的商业机密，威斯康辛州法院今天裁定华锐风电须缴纳最高额150万美元（约新台币4500万元）罚款。

法院作出裁定的同一天，华盛顿当局向价值340亿美元的中国进口产品课徵25%关税，针对总统川普所称的中国窃取美国技术祭出惩罚。

司法部声明指出，华锐风电（Sinovel）因窃取美国超导公司（AMSC）商业机密而在2013年遭起诉，威斯康辛州法院陪审团今年1月判定有罪。

AMSC因为自家技术遭窃而损失5亿5000万美元，且被迫裁员700人，超过公司全球员额的一半。

两家公司本周达成和解，华锐风电本周支付3250万美元赔偿金给AMSC后，还须在一年内付清剩余的2500万美元。另外，他们还要支付85万美元给其他受害者。

检方表示，华锐风电运用软体等窃取而来的技术，调节从风力发电机传到输电网的电流，以生产自己的发电机且改造现有发电机。

司法部声明还提到，华锐风电2011年还挖走一名AMSC工程师，以帮助窃取关键软体的原始程式码。（译者：陈彦钧/核稿：张晓雯）

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