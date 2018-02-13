下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年2月13日 上午9:35 最后更新 - 2018年2月13日 -09:35

（法新社北京13日电） 中国官媒新华社今天报导，中国已在南部紧邻澳门的港市珠海外海开始建造世上最大无人船测试场。无人船技术除军事用途外，也可应用于民用船只。

尽管菲律宾、越南、马来西亚与汶莱等国各自宣称拥有部分南海海域，中国几乎对南海全境宣告主权，还扩建所控制的数个岛礁，巩固主权主张。

无人船技术又称「自动驾驶」船舶科技，能让人远端控制民用与军用船只，目前仍处初期发展阶段。

无人船技术能创造更大货舱空间，也能大量节省劳力成本，可彻底改变航运业。

珠海「无人船海上测试场」不仅是亚洲首例，面积还广达约770平方公里，料将拿下世界最大头衔，但目前还未宣布测试场启用日期。

中国科技日报指出，测试水域内岛礁将装设GPS全球定位系统、声纳系统、通讯设备与光电元件等，引导大小船只。

新加坡拉惹勒南国际关系学院（S. Rajaratnam School of International Studies）区域海事专家许瑞麟（Collin Koh）表示：「北京将藉这座测试场，为军方发展一系列新型无人船，但鉴于这项科技将可能有助经济发展，新船也可作为民用。」

「这象徵中国崛起为世界海上强权，并意在入主未来民用或军用无人船市场。」

欧洲联盟与美国已有数项无人船计划。其中，挪威预计将在今年推出全球首艘纯电动自驾货轮。

在无人船领域，中国仍企图迎头赶上，并计划在年底推出国产自驾船「筋斗云」，供河运与岛屿货运使用。

Neuer Inhalt Horizontal Line