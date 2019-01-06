中国大举发展太空计画 美认真视为敌手

此内容发布于2019年1月6日 上午5:50

（法新社华盛顿6日电） 在冷战时期，美国关注追踪苏联的火箭和卫星发展。但近年来，最令美国战略专家忧心的是中国的太空计画。

中国太空计画由人民解放军负责，如今发射火箭到太空的数量已是世界之冠，去年有39枚；而美国是31枚，俄罗斯20枚，欧洲则为8枚。

抢在任何国家之前，中国的太空探测器3日登陆月球背面，并计画在接下来10年内，建造绕行轨道的太空站。然后在那之后十年，计画送太空人登月，演出自1972年以来的首次月球漫步。

中国现在花费在民用和军用太空计画的开支高过俄国和日本。尽管不透明，经济合作暨发展组织（OECD）估计，中国2017年相关预算达84亿美元（新台币2587亿元）。

顾问公司布莱斯太空暨科技公司（Bryce Space and Technology）分析师史密斯（Phil Smith）说，此金额远不及美国花在军事和民用太空计画的480亿美元，但达俄国民用太空预算30亿美元的两倍多。

为追赶上数十年的落差，中国领导人有条有理地复制其他大国在太空计画各阶段达成的发展：1970年发射第一颗卫星，2003年首次载人太空飞行，2012年首度实现载人太空船和轨道飞行器对接，以及启动北斗卫星导航系统，也就是中国版的全球卫星定位系统（GPS）。

华府战略暨国际研究中心（CSIS）军事太空计画专家哈里森（Todd Harrison）说：「他们如果持续以此轨道前进，以太空科技实力而言，将很快超越俄国。」

而中国对美国真正展现竞争力的在两个领域，短期来看，为太空的军事用途；长期来看，是开发太空资源。

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