此内容发布于2019年4月9日 上午9:20

（法新社雪梨9日电） 澳洲强硬派内政部长杜登今天被卷入日益深化的中国干预澳洲内政疑云中，对于5月18日将举行大选、恐面临挫败的执政党来说，是另一打击。澳洲执政联盟目前在大选民调中落后。

国营澳洲广播公司（ABC）调查显示，现任内政部长杜登（Peter Dutton），先前担任移民部长时曾于2016年私下与中国富商黄向墨会面，讨论对方如何获得澳洲公民身分一事。

黄向墨是一连串丑闻的核心人物，他为了在坎培拉（Canberra）获得影响力，被控捐数百万美元给澳洲主要政党。黄向墨矢口否认有任何不法行为。

澳洲广播公司宣称，黄向墨支付数千美元给一名说客，以换取和杜登私下会面，这起事件让澳洲执政联盟陷入外国干政疑云。

在澳洲情报单位建议下，黄向墨最终未获得公民身分，再加上他疑似参与中国共产党的影响力运动，上月被禁止入境澳洲。

杜登今天驳斥相关指控，称那些都是「胡说八道」。

他告诉记者：「我不曾从这个人身上拿到一毛钱。我和他曾有过一次午餐会面，之后就没见过他。」

针对澳洲广播公司这篇报导，中国外交部重申「不干涉他国内政」立场。

中国外交部发言人陆慷今天在例行记者会说：「我们希望，有关媒体能够客观、公正报导中国的政策和中国和澳洲之间的关系。」（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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