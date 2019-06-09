此内容发布于2019年6月9日 上午6:35

（法新社巴黎9日电） 包括葡萄牙、波兰和匈牙利等欧盟国家已陆续加大力道发行以人民币计价的「猫熊」债券，为中国扩大金融影响力助攻。奥地利和七大工业国集团（G7）成员国义大利预料近期将跟进。

「猫熊」债券指的是由非中国居民或公司所发行的人民币计价债券，自2005年即在市场上流通，但4年前，在中国央行大力推动、为北京「一带一路」倡议助攻之下，开始被炒热。。

5月30日，葡萄牙成为率先发行此类债券的欧元区国家，以4.09%的收益率，发行人民币20亿元（约2亿5000万欧元或2亿8000万美元）的3年期债券。

由于需求强劲，葡萄牙副财政部长莫里尼奥（Ricardo Mourinho）曾向财经新闻网站ECO News表示，政府的目标是「打入高流动性的庞大市场」。

尚未加入欧元区的波兰和匈牙利已分别在2016年和2017－2018年发行中国市场债券，而欧元区的奥地利和义大利已表态可能跟进。

欧洲国家推行「猫熊」债券的主要动机包括吸引中国资金投入金融服务、基础建设和交通运输等领域。各国也可藉发行「猫熊」债券向北京传达政治「善意」。

举例而言，葡萄牙港市希尼斯（Sines）有意吸引中国投资，搭「一带一路」倡议便车。

法国巴黎银行（BNP Paribas）亚洲债券市场专家Liang Si表示：「任何发行猫熊债券的主权债券发行者都可被视为在政治上正面表态，企图与世界第二大经济体中国建立进一步的关系。」

不过，「猫熊」债券至今的发行量为480亿美元，和中国整体债券市场总值13兆美元相较，可谓小巫见大巫。

汇丰银行（HSBC）法国债务资本市场主管盖比松（Frederic Gabizon）指出，人民币债券市场的外籍发行者目前不多，因为这个市场「不特别有吸引力」。

根据报导，「猫熊」债券的发行量一般落在1亿4500万至4亿3400万美元之间，金额不算大，且为短期债券。

尽管如此，盖比松指出，中国在世界经济领域的重要性已无庸置疑，因此许多国家企图协助中国发展金融市场。

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