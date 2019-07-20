此内容发布于2019年7月20日 上午10:20

（法新社华盛顿20日电） 美国今天对有关中国阻挡他国在南海从事油气开采活动的报导表示忧心，并指控中国有如恶霸。

美国国务院表示，中国此类行为威胁到区域和平安全；但未说明，事发时间为何。国务院并说，中国这类行为尤其干扰到越南的石油和天然气探勘开采作业。

美国国务院发言人欧塔加斯（Morgan Ortagus）发表声明说：「正如国务卿蓬佩奥今年稍早指出，中国以强制手段阻挡南海开发，使东南亚国家协会各国无法开发2.5兆美元以上的能源。」

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