下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年5月25日 上午8:50 最后更新 - 2018年5月25日 -08:50

（法新社北京25日电） 中国民用航空局4月25日致函外国航空公司，要求30日内将官网的台湾标示列为中国领土。如今期限已至，联合航空、美国航空、全日空等至少8家航空公司仍将台湾列为独立国家。

中国民用航空局致函36家外国航空公司，要求这些业者遵守中国法律，将台湾、香港及澳门列为中国领土，白宫斥此举为「欧威尔式胡言乱语」。

根据中国社群媒体上转发的民航局信件副本，上头日期为4月25日，内容要求航空公司要在30天内完成这项动作，也就是5月25日为最后期限。

法新社无法证实这份副本的真实性。

法新社发现，截至今天，至少有8家外国航空公司仍在官网上将台湾列为国家，包括联合航空（United Airlines）、美国航空（American Airlines）、国泰航空（Cathay Pacific）、全日空（All Nippon Airways）及澳洲航空（Qantas Airways）。

澳洲航空发言人表示，北京当局给予澳洲航空「额外时间，以进一步厘清指称中国领土的方式」。

加拿大航空（Air Canada）、法国航空（Air France）、英国航空（British Airways）、德国汉莎航空（Lufthansa）等约12家公司已照中国要求，改变网站上对台湾的标注，但尚不清楚实际修改时间。

加拿大航空更改标注后，台湾外交部上周要求其尽速修正。

至于何时是最后期限，或多少间航空公司依照要求改变标注，中国民航局拒绝发表评论。

根据网路上这份函件，中国当局仅称会将未改名的业者列为「严重失信行为纪录」，但未说明将祭出何种惩罚。（译者：钟佑贞/核稿：陈政一）

Neuer Inhalt Horizontal Line