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此内容发布于2018年6月11日 上午9:20 最后更新 - 2018年6月11日 -09:20

（法新社马尼拉11日电） 菲律宾今天要求中国阻止其海警在出现主权争议的黄岩岛海域，强行没收菲国渔民渔获的作法，强调相关作为「无法接受」。

菲国在资源丰富南海水道的议题上，奉行不对抗中国的作法。总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）的发言人这种公开严厉斥责相当罕见。

中国控制包括黄岩岛（Scarborough Shoal）在内，相关海域内的数个岛礁。北京2012年从马尼拉手中夺取距菲国主要岛屿吕宋岛仅230公里的黄岩岛。

每年途经南海的海运贸易额达数兆美元。中国声称拥有近乎整个南海的主权，但汶莱、马来西亚、菲律宾、台湾、越南也都主张有主权。

据报导，中国海警人员5月在一处浅滩没收菲国渔民的渔获，违反允许菲国渔民在当地捕鱼的一项双边协议。杜特蒂的发言人罗奎（Harry Roque）今天证实报导内容。

罗奎告诉记者：「我们要求中国采取行动阻止其海警进行这些行为。这无法接受。这是为何我们通知中国，不会允许我国渔民的渔获被强行取走的原因。」

中国外交部指出，正就相关报导进行调查，有关部门会「严肃」处理。

发言人耿爽在例行记者会中说：「中方出于友好，对菲律宾渔民在相关海域捕鱼作出妥善安排。」

「中国海警一直在有关海域维护和平、秩序和安宁，曾多次对菲渔民提供人道主义救助。中国海警一贯依法办事。」（译者：何宏儒/核稿：徐崇哲）

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