此内容发布于2019年4月23日 下午10:35

（法新社华盛顿23日电） 美国「华尔街日报」（Wall Street Journal）今天披露，有一批美制人造卫星被用来协助中国政府监督人民并支援中方军队。

尽管美国以国安为由不出口人造卫星给中国，却可以卖给位在香港，中资有部分控制权的亚洲卫星有限公司（Asia Satellite Communications），这间简称AsiaSat的公司再将卫星通讯功能租借给中国和其他客户。

华尔街日报报导，透过这种安排，中国负责监控海内外情搜的国家安全部利用美制人造卫星进行紧急通讯，包括因应2008-2009年西藏和新疆的少数民族反政府示威。

且于2013年初，一间中国国营通讯公司也利用AsiaSat的人造卫星通讯能力，提供行动及网路服务给中国军方在南海争议岛屿及礁岛修建永久性设施。

AsiaSat为一联合控制实体，两大股东分为中国政府撑腰的中信集团和美商凯雷投资集团（Carlyle Group）。

这家有30年历史的上市公司，前后共发射9颗由美国航太公司波音（Boeing）和SSL所制造的人造卫星。

AsiaSat告诉华尔街日报，中国军方经由电信商来使用电信商握有的救灾用途卫星频宽。

而凯雷投资集团则告诉华尔街日报，AsiaSat的客户为中国电话及网路公司，这些公司旗下另有自己的客户。

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