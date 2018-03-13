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此内容发布于2018年3月13日 上午4:05 最后更新 - 2018年3月13日 -04:05

（法新社北京13日电） 美国芝加哥大学研究指出，中国当局看似正「赢得」对抗空气污染的战争且取得显着进展，研究更推估中国人民的平均余命可能因此增加2年以上。

芝加哥大学昨天发表一项研究报告指出，虽然中国是世界最大的污染源国家，且达到国家和国际空气品质标准还要面临一段漫长道路，但研究结果「显示中国正赢得空污战争」。

根据2013年至2017年间遍布中国各地逾200台监测仪器的每日数据，分析发现4年间中国城市空气的细悬浮微粒（PM2.5)平均减少32%。PM2.5被认为是危害人类健康最严重的空气微粒。

如果PM2.5减少的情况持续下去，将使中国公民平均余命较2013年增加2.4年。PM2.5会引发心脏疾病、中风、癌症和肺部疾病，例如肺气肿。

芝加哥大学去年发表的另一项研究发现，中国北方空气污染让北方人民的平均余命比南方人民还少3年。

主导这项研究的芝加哥大学能源政策研究所所长、经济学家格林斯通（Michael Greenstone），他今天告诉法新社说：「我们没有看过一个国家达到如此快速减少空污的历史案例，这太了不起了。」

他还说到，相较之下，美国当局在1970年制定「清净空气法」后，美国花了10多年时间并经历一次严重经济衰退，才达成相近于中国的空气品质改善水准。（译者：陈彦钧/核稿：刘学源）

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