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此内容发布于2018年3月15日 下午6:05 最后更新 - 2018年3月15日 -18:05

（法新社华盛顿15日电） 白宫国家贸易委员会（White House National Trade Council）主席纳瓦洛今天表示，总统川普不久后会考虑就「窃取」美国智慧财产权对北京祭出新的惩罚性措施。

在川普最近宣布对进口钢铁和铝制品课徵关税下，外界担忧恐爆发贸易战，造成股市重挫，美国的贸易伙伴也在调解和反弹之间的反应纠结。

纳瓦洛（Peter Navarro）在CNBC上表示：「未来几周内，川普总统桌上将会有一些建议。」

「这会是总统处理不公平的贸易行为，勇于采取的许多措施中的其中一项。」

中国官员也警告，他们可能会以类似的报复手段来回敬。中国外交部发言人陆慷今天在简报会上表示：「历史已经证明，贸易战不符合任何国家的利益。」

他说：「但是如果真出现我们不愿意看到的情况，中方也有意愿维护自身的合理权益。」

美国长期来指控北京当局强迫想在中国做生意的美国企业，交出专利商业资讯和智慧财产权。

美国贸易代表署（USTR）去年8月启动调查，不久后将会提交调查结果给白宫。（译者：陈昱婷/核稿：徐睿承）

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