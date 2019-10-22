此内容发布于2019年10月22日 上午7:35

（法新社浙江乌镇22日电） 「驻华外国记者协会」指出，在215家有派驻中国记者的国际新闻机构中，将近1/4的网站内容遭中国「防火长城」网路审查系统封锁，让民众无法在中国境内浏览。

中国2014年首度在浙江乌镇举办「世界互联网大会」，以利推动「网路主权」等理念，今年选在10月20日至22日举行。

驻华外国记者协会（Foreign Correspondents Club of China，FCCC）今天发布声明指出，北京当局持续加强控制网路，多方剥夺民众资讯取得管道。

根据声明，经FCCC和追踪中国网路审查情形的非营利组织GreatFire.org分析，目前215家有驻中记者的国际新闻机构，其中大约23%的公开网站遭北京当局以「防火长城」封锁。

另外，在主要提供英语报导的新闻机构中，约有31%遭封锁，而英语是中国使用率最高的外语。

FCCC表示：「这些封锁行为违背网路开放精神，也妨碍中国民众接触有价值的独立报导，内容包括国际和中国国内事务。」

根据FCCC，遭封锁网站包括英国广播公司（BBC）、彭博（Bloomberg）、卫报（The Guardian）、纽约时报（The New York Times）、华尔街日报（The Wall Street Journal）、华盛顿邮报（Washington Post）、读卖新闻等外媒。

一般认为，「防火长城」（Great Firewall）是全球最大、最严密的网路监控审查系统。

目前「防火长城」已封锁多家知名外国网站，包括脸书（Facebook）和推特（Twitter），Google则在2010年拒绝配合北京的审查要求，因此关闭中国境内的搜寻引擎。（译者：陈韵聿/核稿：陈彦钧）

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