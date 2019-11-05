此内容发布于2019年11月5日 上午1:50

（法新社上海5日电） 中国国家主席习近平今天出席进口博览会开幕时，誓言让中国经济进一步开放，并呼吁世界经济应坚持「拆墙而非筑墙」；与会的法国总统马克宏也暗批美国的单边关税作为。

在上海登场的年度中国国际进口博览会今年是第2届，代表中国展现开放庞大国内市场的意愿，回应外界对中国不愿开放的批评。

习近平在开幕式发表谈话指出，共建开放合作的世界经济，应坚持「拆墙」而不是「筑墙」，坚决反对保护主义、单边主义，应不断削减贸易壁垒，推动全球价值链、供应链更加完善，共同培育市场需求。

由于北京正与美国努力达成上月所宣布的局部贸易协议，习近平今天的谈话避开触及美中贸易战，与去年进博会时的态度大相迳庭；去年进博会时值美中贸易战方酣，当时习近平虽未点名美国，但高分贝谴责保护主义、孤立主义与丛林法则，剑指川普政府。

马克宏在习近平之后发表谈话，他抱怨美中打贸易战，认为只会有输家且扰乱全球成长。他表达愿看到世界最大两经济体的中美能达成协议，但也希望协议能顾及到其他贸易伙伴，像是欧盟的利益。

同样未直接点名美国总统川普，马克宏谴责「单边行为、拿关税当武器和信奉适者生存法则」但他也提出中国的市场开放，必须加速与更加透明化。

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