中国连抓3人 当地加拿大人提心吊胆

此内容发布于2018年12月22日 下午10:50

（法新社北京23日电） 中国近来连续逮捕3名加拿大公民，导致连已适应恐惧及不确定性的当地加国外派人员都开始提心吊胆。

华为财务长孟晚舟1日遭到加拿大逮捕后，中国陆续拘留3名加拿大公民，包括前外交官康明凯（Michael Kovrig）、商人史佩弗（Michael Spavor），以及因非法就业问题被中国地方公安机关处以行政处罚的教师麦克弗（Sarah McIver）。

尽管加拿大当局说麦克弗案似乎是一般的签证问题，外派中国的加国人士仍忧心忡忡，害怕自己也可能因法律技术问题遭拘留。

法新社报导，时常因公前往上海的国际软体开发者社群公司CoderBunker创办人伍思力（Ricky Ng-Adam）表示：「我想这里多数的加拿大人处于某种程度的恐惧中，担心失去他们在这拥有的、担心被捕、担心遭到惩罚。」

他说：「这是种持续不断的恐惧。」他并表示，部分加拿大人会自我审查在社群媒体的贴文，并试着保持低调。

虽然康明凯、史佩弗，及麦克弗3人的案子目前看来没有正式关联，有人怀疑中国至少拘留两名加拿大人，以报复渥太华逮捕孟晚舟。

常赴中国工作及旅游的加拿大人艾德瑞安．吴（Adrian Wu，音译）说，这3人被捕情况不明，也增加不安情绪。

他说：「即使被抓的第3个人跟前两例无关，人们一看到新闻头条，马上会想『又一个加拿大人被带走了』。」

因担心遭到报复，而要求不具名的教育界女商人告诉法新社：「加拿大真的只是被夹在美中之间，我们就像替死鬼。」

其他不愿具名的加拿大人表示，「万一」情况变得更糟，他们已拟妥离开中国的应变计画。

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