此内容发布于2019年4月28日 上午10:20

（法新社哈萨克霍尔果斯28日电） 中国近年来大力加强新疆的维稳行动，包括据传拘押上百万维吾尔穆斯林，专家指出，这主因新疆是通往中亚门户，攸关中国国家主席习近平的「一带一路」倡议能否成功。

一带一路倡议希望打通中国与欧洲、非洲和亚洲之间的贸易通道，并在沿线国家推动庞大基础建设，新疆地处中国通往中亚地区和这项计画主要伙伴国巴基斯坦的门户，堪称居于整个计画的枢纽位置。

新疆近年来发生连串动乱、爆炸和砍人事件，当局将此归咎于维吾尔穆斯林，因而展开大规模镇压行动，包括将多达100万维吾尔人或其他少数民族的穆斯林拘押在北京所称的「再教育营」，其中包括与中亚邻国有渊源的哈萨克族和吉尔吉斯族。

专门研究新疆问题的德国专家岑茨（Adrian Zenz）说：「（中国）中央政府强烈要求让动荡不安的新疆地区彻底受到掌控，一带一路倡议是个重大因素。」

第2届一带一路国际合作高峰论坛上周在北京举行，中亚各国和巴基斯坦领导人都与会。中国在新疆的镇压行动令他们立场尴尬，但尽管国内传出不满声浪，作为一带一路建设计画的主要接受国，这些国家都避免公开批评中国。

巴基斯坦总理伊姆兰汗（Imran Khan）3月接受英国「金融时报」（Financial Times）访问时即避重就轻说：「坦白说，我对那些事不太清楚。」

哈萨克虽然声称，中国境内哈萨克族的福址是决定与北京关系的「重要因素」，但也表态支持中国打击恐怖主义、极端主义和分离主义。

英国国防及安全智库皇家联合军事研究所（Royal United Services Institute）的国际安全研究中心主任潘睿凡（Raffaello Pantucci）表示：「基本上，对这些国家来说，处境非常困难，因为这种经济伙伴关系只会变得更重大和更有力。」

他又说：「他们必须设法处理这种关系，同时确保能够相当程度代表人民发声。」

习近平2013年在哈萨克首都阿斯塔纳（Astana）推出一带一路倡议，这个选择深具象徵意义，凸显中亚地区在古代诗路的历史地位。中亚地区的建设计画包括一条连接中国、吉尔吉斯和乌兹别克的高速公路，还有乌兹别克的铁路隧道和地区天然气管计画。

潘睿凡指出，其实在推出一带一路计画之前，中国就大举投资中亚各国，因为北京当局早已看出这个地区的发展是稳定新疆情势的关键。

他说：「在中国看来，要长久解决新疆的分离主义和民怨，基本上还是要让经济繁荣起来。」

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