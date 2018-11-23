下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年11月23日 上午6:20 最后更新 - 2018年11月23日 -06:20

（法新社喀拉蚩23日综合外电报导）持枪歹徒袭击中国驻巴基斯坦喀拉蚩领事馆，造成两名员警以及来自奎达（Queta）的一对申请签证父子丧命。指控北京是「高压统治者」的俾路支省分离主义团体宣称犯案。

巴基斯坦当局说，发生袭击后，维安部队已掌控局势。这是连串袭击中国公民的最新一桩，遇袭中国人包括参与巴基斯坦境内数十亿美元基础建设计画的工人。

当地资深警官欧德侯（Javaid Alam Odho）说，数名持枪歹徒意图闯入位于南部港市喀拉蚩的中国领事馆，但被检查站的警卫阻拦。

巴基斯坦外交部长古瑞希（Makhdoom Shah Mahmood Qureshi）在首都伊斯兰马巴德表示：「所有恐怖分子都已被歼灭。」

军方媒体部门则说：「恐怖分子试图闯入中国领事馆，游骑兵与警方已掌控局面，3名恐怖分子被击毙，所有中国人都安全，局势已获控制。」

位于巴基斯坦西南部俾路支省（Balochistan）境内的分离主义好战团体宣称犯案。

俾路支解放军（Balochistan Liberation Army）发言人巴洛赫（Geand Baloh）在不明地点透过电话表示：「我们执行这起袭击，且我们的行动持续进行中。」

他说：「除了巴基斯坦部队以外，我们向来把中国视为高压统治者，他们正在摧毁俾路支的未来。」

俾路支解放军只是盘聚在当地的好战团体之一。俾路支省是巴国最大且最穷省分，境内充斥种族、宗派与分离叛乱等冲突。

Neuer Inhalt Horizontal Line