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此内容发布于2018年3月14日 上午1:20 最后更新 - 2018年3月14日 -01:20

（法新社华盛顿13日电） 美国总统川普撤换国务卿提勒森，任命中央情报局（CIA）局长蓬佩奥接替，另提名哈斯佩尔接掌中情局。哈斯佩尔是秘密任务老手，曾被控在泰国密讯羁押者时动用酷刑拷问。

若获得参议院审查通过，哈斯佩尔（Gina Haspel）将成为中情局史上首位女局长。

现年61岁的哈斯佩尔是1985年加入中情局，在世界各地多间情报站担任过站长。她后来出任国家秘密行动处（National Clandestine Service）副处长，最后在2013年升为处长。

但她很快又因九一一事件后的侦讯任务引发的政治质疑而去职；相关侦讯任务涉及使用了被普遍认为是酷刑的手段，像是水刑（waterboarding）。

哈斯佩尔的声望，与中情局自2002年在泰国为侦讯九一一羁押犯嫌所设的「黑狱」相牵连。媒体报导指她负责下令对盖达组织（Al-Qaeda）重要犯嫌朱贝达（Abu Zubaydah）、纳席瑞（Abd al-Rahim al-Nashiri）施用酷刑；两人在黑狱里接受侦讯时不断遭受水刑。

哈斯佩尔随后还被控2005年销毁中情局相关的刑求录影带。遭羁押盖达组织成员的律师一直寻求影带做为打官司证据。

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