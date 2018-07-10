下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年7月10日 上午11:20 最后更新 - 2018年7月10日 -11:20

（法新社威灵顿10日电） 巴布亚纽几内亚指出，中国正计画11月举办太平洋岛国领袖峰会。纽西兰认为，这显示北京有意填补此一长期被忽略地区的权力真空（Vacuum）。

中国国家主席习近平希望赶在11月12到18日于巴纽首都摩斯比港举行的亚太经济合作会议（APEC）之前，先举办太平洋岛国峰会。

巴布亚纽几内亚总理欧尼尔（Peter O’Neill）昨天在斐济国会发表讲话时说：「（我）邀请您们，与中国国家主席习近平阁下一同参与岛国领袖会议，时间在APEC领袖峰会前、习主席来巴纽进行国是访问期间。」

欧尼尔并未说明议程等细节，然而习近平有意与太平洋各岛国一起坐下来谈，势必引来纽、澳及其他国家的关注。

澳洲和纽西兰长期视大洋洲为后院，然而中国在过去10年来在当地的影响力日增。

澳洲智库「罗伊研究院」（Lowy Institute）估计，中国在2006年至2016年间，已提供太平洋国家包含特许贷款在内约17.8亿美元的援助。

在荒废多年后，纽、澳今年双双大举增加对这个区域的援助，盼赢回岛国邻居们的心。纽澳还宣布，计画提升各自军事能力，澳洲将投资监控用无人机，纽西兰将添购P-8「海神式」巡逻机（Poseidon）。

纽西兰代理总理皮特斯（Winston Peters）表示，太平洋的地缘政治紧张正在升高。他今天接受纽西兰广播电台（Radio New Zealand）访问时说：「你们可以清楚看到，我们处于一个地缘政治竞逐更加白热化的地区，因为我们留下了待填补的权力真空，而总有人会伺机填补。」（实习编译：李宛谕/核稿：陈亦伟）

Neuer Inhalt Horizontal Line