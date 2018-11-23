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此内容发布于2018年11月23日 上午7:50 最后更新 - 2018年11月23日 -07:50

（法新社蒂华纳22日电） 虽然美军与镇暴警察大举进驻，数百名中美洲移民今天仍在美墨边境发动情绪沸腾的示威，高喊着要求美国总统川普让他们入境美国。

数千移民大军聚集使得紧张情势升高，此时川普在感恩节扬言，一旦他认为墨西哥无法控制边界，他将关闭边界。

由于数十名戴着头盔并配备步枪的美国警察在面对墨西哥方向的边境列阵，忙碌的圣伊席卓入境口岸（San Ysidro Port of Entry）的人车交通停止了40分钟。此外，镇暴警察演练镇暴队形，美国海关与边境保护局（U.S. Customs and Border Protection）称，这都是「大规模备战演习」。

川普已沿着美墨边界部署了将近6000名军队，他今天并扬言，将采取更进一步作法。

川普在警告墨西哥前向记者表示：「如果我们发现情况到我们快失控的程度，或有人会受伤，我们将关闭入境口岸一段时间，直到我们再次控制大局为止。」

他说，「整个边界，我会关闭的是整个边界」；并说，「墨西哥将无法把他们的汽车卖到美国来」。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

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