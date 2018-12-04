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此内容发布于2018年12月4日 上午6:35 最后更新 - 2018年12月4日 -06:35

（法新社纽约3日电） 美国总统川普表示，与中国之间的贸易战和缓，美国农民将会立即从中受益，但农业区相关人士对于是否该宣告胜利抱持谨慎态度。

川普今天发推文宣布，上周末与中国国家主席习近平就新贸易关税战达成停火协议，中国「立即」恢复采购美国农产品，意味「农民将会因为我们与中国的协议，很快就会成为非常大的受益者」。

中国7月开始加徵关税至今，严重冲击大豆等美国部分农产品。9月1日至今，美国大豆对中国出口已从去年同期的1500万吨降至33.9万吨。

尽管其中部分商品在其他市场找到买家，同期大豆出口总量仍为1190万吨，低于2017年同期的2100万吨。

针对数名美国农业区相关人士所做的调查，结果反应不一，不过至少都有点乐观，但没有人跟白宫一样反应热烈。

爱阿华州大豆农民海斯多夫（John Heisdorffer）说：「这是价格下跌和出口停滞几个月以来，我们看到的第一个正面消息。」

但在缺乏额外细节下，美国农业其他相关人士不愿大声喝采。

美国农业事务联合会（American Farm Bureau）首席贸易专家萨尔孟森（David Salmonsen）说：「我们完全没有数据或时间表…要看到中国企业履行合约再说。」

萨尔孟森表示，通常是在10月至次年3月达成大笔的大豆合约，但今年秋天达成的交易非常少。

爱阿华州立大学（Iowa State University）经济学教授哈特（Chad Hart）说：「预期农业方面会有大规模采购的协议。但关税要先调降，才有可能拍板定案。」（译者：陈昱婷/核稿：严思祺）

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