（法新社华盛顿21日电） 美国总统川普今天宣布，因丹麦总理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）对把格陵兰卖给美国一事兴趣缺缺，他决定延后原定9月的会面。

川普推文表示：「根据佛瑞德里克森总理的回应，她没有兴趣讨论出售格陵兰一事，我将延后我们原定两周后举行的会议，并择日再会。总理的直截了当，替美国与丹麦两边省下不小开支和精力，我很感谢她，并期待未来有空重新安排会议。」

「华尔街日报」（WSJ）率先报导川普对大多被冰雪覆盖的格陵兰岛感兴趣，询问幕僚美国有无可能买下这个丹麦自治区。

川普18日证实自己确实有兴趣买下格陵兰，但说这并非政府的第一要务。他告诉记者：「这是我们讨论的话题之一…有人提出这个构想后，我说当然了，从战略角度来看这很有意思，我们也感兴趣，但我们要（和丹麦）谈一下。」

询及是否会考虑用美国领土换格陵兰时，川普回说：「可以做的事很多。」他说：「这本质上这就是大型地产交易。」

丹麦18世纪时殖民这片占地200万平方公里的岛屿，现在则是5.7万人的家园，而其中多数人属于伊努特（Inuit）原住民。

格陵兰外交部16日推文表示，「#格陵兰富含珍贵资源，像是矿物、纯水纯冰、渔获、海鲜及可再生能源，也是冒险旅游的新疆界」。

推文说：「格陵兰开放商业业务，但是非卖品。」

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