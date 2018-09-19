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此内容发布于2018年9月19日 上午8:20 最后更新 - 2018年9月19日 -08:20

（法新社哥本哈根19日电） 丹麦最大放款银行丹斯克银行（Danske Bank）爱沙尼亚分行爆发洗钱丑闻。就在总行表示尚无法断定洗钱总额的同时，执行长波尔根今天宣布辞职下台。

波尔根（Thomas Borgen）宣布辞职前数天，美国「华尔街日报」（Wall Street Journal）披露，丹麦调查人员正在追查2007至2015年间，「来自与俄罗斯和前苏联有关系的企业」透过丹斯克银行爱沙尼亚分行，所进行的总额高达1500亿美元交易。

丹麦的重大经济与国际犯罪检察官办公室上月初表示，丹斯克银行正在接受调查，检方将会决定是否予以起诉。

丹斯克银行的内部调查告一段落后，波尔根发表声明指出：「在爱沙尼亚分行可能发生洗钱一案中，丹斯克银行显然未能善尽其责。」

波尔根表示：「外部法律事务所进行调查后，归纳的结论是我已尽到法律责任，不过我相信，对各方最好的作法就是我辞职下台。」

丹斯克银行表示，针对爱沙尼亚的非境内客户在那段期间进行可疑交易的总额，（本行）无法提出精确估算。

丹斯克银行表示，将会「把2007至2015年赚自这些客户的总收入，估计为15亿丹麦克朗（约新台币72亿元），捐给未来将成立的独立基金会，以支持打击洗钱等国际金融犯罪，以及丹麦和爱沙尼亚境内不法行为的种种计画」。（译者：陈宜君/核稿：严思祺）

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