此内容发布于2019年6月6日 上午8:20

（法新社伦敦5日电） 美国总统川普今天表示，不后悔自己在越战期间躲避兵役，原因是他不喜欢这场非常不受欢迎的冲突。

川普告诉英国独立电视台（ITV）主持人摩根（Piers Morgan）：「我从来没支持过那场战争。我老实跟你说。我认为那是一场很糟糕的战争。我认为那里非常遥远。」川普出访英国，参与二次大战诺曼第登陆（D-Day）75周年纪念仪式。

川普说：「那是越南，当时根本没有人听过这个国家，这不像我们跟德国纳粹作战，我们在对抗希特勒。」

川普1968年从宾州大学华顿商学院（Wharton School of Finance）毕业，符合徵兵资格且该被派到越南作战。当时是越战打得最激烈的时候，约50万名美军在越南参战。

越共部队也于同年向美国支持的南越发动新春攻势，尽管这波攻势并未成功，但造成数以千计的人丧命，成为越战的转捩点，引发美国反战运动，最终导致美国自越南撤军。

川普离开华顿商学院不久，一名医生诊断他脚跟长骨刺，因此得以办理医疗缓徵；先前由于就学期间，他早已获得4次缓徵。

川普当时热爱运动，进入华顿商学院前还念过军校；不过，多年来对于为什么没有参与越战、反而投入房地产事业，他给过各式各样的解释。

川普逃避越战一事对美国富家子弟或大学生来说并不罕见；像是前总统小布希（George W. Bush）曾在空军国民兵（Air National Guard）服役，却从未被派到海外，前总统柯林顿（Bill Clinton）获得教育缓徵，且被指控用各种方法逃避徵兵。

寻求民主党2020年总统大选提名的拜登（Joe Biden），越战期间也5次获得教育缓徵，后来以青少年时期有气喘而获免兵役。

川普告诉摩根，如果获得徵召参加他支持的战争，他会「感到很荣幸」，并表示，政府增加五角大厦经费，弥补他没当兵一事。

他说：「我认为我现在正在弥补。」

超过5万8000名美国人在越战中丧命，是这场战争越南人据估丧生人数的一小部分。（译者：叶俐纬/核稿：陈政一）

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