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此内容发布于2018年7月5日 上午2:20 最后更新 - 2018年7月5日 -02:20

（法新社巴塞隆纳4日电） 因提倡加泰隆尼亚独立而受拘禁的9名分离派领袖，其中6人今天被送往加泰隆尼亚地方监狱，是马德里当局下周与独派新领袖会谈前，缓和紧张情势的手段之一。

加泰隆尼亚地方司法部门发言人告诉法新社，其中4人被送往巴塞隆纳以北70公里Lledoners的监狱。

4人分别是前自治区副主席璜克拉斯（Oriol Junqueras）、来自两个独派组织的桑杰士（Jordi Sanchez）和库伊萨特（Jordi Cuixart），以及前自治区外交事务首长洛梅瓦（Raul Romeva）。

另外两名在押人士是前自治区议会议长佛卡德尔（Carme Forcadell）和前自治区劳动暨家庭社会部长巴萨（Dolors Bassa），今晚双双被送往巴塞隆纳东北方140公里费盖拉斯（Figueras）附近的监狱。

地方司法发言人又说，其余3位在押前领袖将于下周被送往加泰隆尼亚。

总理桑杰士（Sandra Sanchez）将于9日在马德里会晤独派新领袖、加泰隆尼亚自治区主席托拉（Quim Torra），会面前夕，当局今天移监6人。

但西班牙右翼反对派批评移监举措，指控桑杰士政府对待分离派人士态度太软弱。 （译者：梁元龄/核稿：陈政一）

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