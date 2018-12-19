为劳动力提供生力军 德国计画放宽移民法规

此内容发布于2018年12月19日 上午3:20

（法新社柏林19日电） 尽管国内抵制新移民的声浪越来越高涨，亟需劳工的德国打算放宽移民相关法规，吸引外国求职者，并为快速老化的劳动力提供生力军。

德国总理梅克尔（Angela Merkel）内阁今天将批准这套业界引颈期待、德国首见的移民法。

但这套移民法有可能使这个已深陷分裂的国家，产生新分裂情况。自2015年以来，德国已有超过100万名难民和移民涌入，大部分为穆斯林。

德国工会联盟（Trade Union Confederation）也提出警告，放宽移民相关法规可能导致薪资大幅下滑，并出现剥削外国劳工的情况。

依照计画中放宽的相关规定，来自欧洲联盟（EU）外的求职者，包括像是厨师、冶金工人或IT技术人员等人士，将获得6个月的签证以便至德国求职，只要他们会说德语并有支持自己生活的经济能力。

这套移民法中较具争议性的是，允许已在德国等待庇护申请结果的移民留下，倘若他们拥有有报酬的工作，并能证明自己已融入德国社会。

不过，梅克尔所属的基督教民主党（CDU）中较保守派人士强烈反对这部移民法，目前不清楚部长们是否会稀释草案内容，特别是寻求庇护却遭拒绝人士的就业问题。

基民党重量级人物克勒克纳（Julia Kloeckner）在激烈的辩论中警告，这部分草案可能会产生「错误动机」，让更多人试图来到德国。

根据总部位于科隆的德国经济研究所（German Economic Institute）数据，数学、电脑、自然科学和科技领域，9月有33万8200份职缺，这项数据打破纪录。

德国经济部长阿特麦尔（Peter Altmaier）曾表示，新移民法规尤其有助于德国的中小型企业，「由于大公司挖走素质好的人才，使得这些企业过去受到损害」。（译者：叶俐纬/核稿：陈政一）

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