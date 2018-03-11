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此内容发布于2018年3月12日 上午12:35 最后更新 - 2018年3月12日 -00:35

（法新社华盛顿11日电） 美国中央情报局（CIA）局长蓬佩奥今天为川普与北韩领导人金正恩举行重要会谈的仓促决定背书。他说川普了解危险所在，还说总统这么做不是为了作秀，而是为了解决问题。

川普预言，这会是场「极为成功」的会谈，不过其他人警告，这其中存在许多重大风险。

蓬佩奥（Mike Pompeo）说，北韩屈服于以美国为首的国际制裁压力，也坚称在谈判期间，不会减轻施压力道。

蓬佩奥对「福斯周日新闻」（Fox News Sunday）说：「我们先前从未使北韩经济处于如此高风险，他们的领导阶层面临庞大压力。」

他说：「无庸置疑，在谈判期间，不会作出让步。」

蓬佩奥和其他官员现身「福斯周日新闻」，回应批评人士警告，由一个冲动、缺乏经验的总统与北韩谈判，可能存在许多高风险。

北韩问题专家说，如果谈判失败，除了军事冲突，这两个拥核国家几乎没有别的选项。

蓬佩奥表示，川普了解危险所在。「总统这么做不是为了作秀，他去是为了解决问题。」

数个月来，两国采取边缘政策，双方唇枪舌剑，扬言引爆核战后，川普昨晚在宾夕法尼亚州助选时，也捍卫与金正恩举行会谈的决定。

他说，在紧张升高时，美国「展现强大力量」，北韩政权领导人因此「愿意寻求和平」。

川普告诉支持者：「我想，时候到了。」

川普搭乘陆战队一号（Marine One）直升机前告诉记者：「我认为，北韩会表现得非常好，我想我们会取得巨大的成功…我们拥有很多支持。」

他说：「他们承诺会谈期间不会试射飞弹，且正在寻求非核化。这样很好。」（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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