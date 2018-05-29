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此内容发布于2018年5月29日 上午8:20 最后更新 - 2018年5月29日 -08:20

（法新社首尔29日电） 美国及北韩筹备川金峰会之际，南韩联合新闻通讯社今天报导，金正恩左右手金英哲正动身前往美国。分析人士指出，金英哲是18年来访美的北韩最高层级人士。

韩联社引述外交消息人士的话报导，北韩劳动党副委员长金英哲今天飞抵北京，他与中国官员会谈后，将于明天前往纽约。

川金峰会原定于6月12日在新加坡登场，不料美国总统川普上周宣布取消、隔天又改口说仍可能依原定计画举行，几经波折后双边开始加快筹备工作，金英哲赴美也是相关作为之一。

此外，美国前驻韩大使、现驻菲律宾大使金成和北韩外务省副相崔善姬，27日开始在分隔两韩的板门店展开协商。

美国国务院表示，另一组白宫官员团队也已前往新加坡，为这场历史性峰会作准备。

韩国统一研究院分析家郑晟允（Chung Sung-yoon，音译）表示，金英哲将是副元帅赵明禄2000年访问时任美国总统柯林顿以来，北韩访美的最高层级人士。

长期以来，金英哲一直北韩领导人的左右手，在近几轮以终结朝鲜半岛核僵局为目标的会议中，他也担任要角。

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