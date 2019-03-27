（法新社伦敦27日电） 英国首相梅伊允诺只要国会通过她的脱欧协议就请辞下台，而国会就可能的脱欧剧本进行投票，却也无一过关，英国因脱欧僵局危机仍看不到解决曙光。

英国国会议员今天为找出新的脱欧策略，就包括挪威模式、二次公投在内的8种可能选项进行表决，却无一过关。最接近过关门槛的是英国留在欧盟关税同盟，仅264对272票落败；二次公投虽获得所有剧本里最高的268票赞成，却仍遭295票否决。

尽管梅伊的协议已2度遭国会否决，但国会今天的投票结束后，梅伊内阁立即表示这证明只有梅伊的协议还未出局。

在国会表决8项剧本前，梅伊才在保守党内的会议宣布，只要党内不再杯葛并通过她的脱欧协议，就愿交棒给下一任领袖。梅伊的豪赌看似见效，包括强生（Boris Johnson）等党内多名脱欧强硬派都告诉同僚，他们愿意支持梅伊的协议。

但保守党赖以合作才勉强得以组阁的北爱尔兰小党「民主联盟党」（DUP）已发出声明，若梅伊协议第3度交国会表决，他们仍会反对。

民主联盟党表示，脱欧协议里的爱尔兰边境保障措施，规定英国脱欧后，英国北爱与欧盟成员爱尔兰仍维持边界开放，是对英国「难以接受的威胁」。

欧盟先前已向英国设定期限，需在本月29日前批准脱欧协议，如此便能在5月22日完成脱欧，只会比原定时程略晚3个月；但若梅伊的协议没法于本月29日前在国会通过，梅伊就得再向欧盟解释，4月12日后会发生什么状况。

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