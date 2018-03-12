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此内容发布于2018年3月13日 上午12:35 最后更新 - 2018年3月13日 -00:35

（法新社华盛顿12日电） 「纽约时报」（NYT）报导，艺名「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）的AV女星柯立福今天说，愿归还用来交换她闭口不谈与美国总统川普风流韵事的13万美元封口费。

柯立福（Stephanie Clifford）宣称10多年前曾与川普发生过性关系。

根据报导，柯立福委任律师艾维纳提（Michael Avenatti）在致川普私人律师柯恩（Michael Cohen）的信函中表示，有意归还这笔金钱。

艾维纳提上周代表柯立福提出告诉，寻求作废她在2016年11月总统大选前几天签署的保密协议。

根据诉讼内容，柯立福曾与川普发展「亲密关系」，时间从2006年夏天至2007年。

在今天的信函中，艾维纳提说，一旦柯立福归还这笔封口费，这份「保密协议」便成「无效」，她将能「公开且自由地谈论自己与总统过往的关系，以及企图使她闭嘴的举措」。

信件内容还说，柯立福将获允「公布任何她可能持有与总统有关的简讯、照片和／或影片，毋须担心惩罚性赔偿和相关法律责任」。

根据报导，艾维纳提说，柯立福将在16日前，将这笔金额汇入川普指定帐户。

艾维纳提上周表示，柯立福「认为，让公众知晓事情发生的真相，是很重要的事情」。

他说：「我认为，让她说出自己的故事，并让公众决定谁说的是真话的时候到了。」

白宫发言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）说，川普否认上述指控。她说：「总统否认所有针对他的指控。」（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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