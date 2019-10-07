此内容发布于2019年10月7日 上午8:35

（法新社斯德哥尔摩7日电） 诺贝尔大会（Nobel Assembly）今天表示，3位英国与美国学者因发现细胞如何感知及适应氧气浓度变化的能力，为癌症治疗缔造新猷，而共同获得诺贝尔医学奖。

诺贝尔大会指出：「当前学术界的实验室与药厂都致力于研发新药，藉由启动或抑制氧气感知机制，以介入不同的疾病状况。」

所有的动物细胞藉由氧气转化食物为可用的能量。

诺贝尔医学奖评审委员强生（Randall Johnson）表示：「不过氧气可供给细胞、组织与动物本体的量大不相同。诺贝尔奖颁发给3位医学领域的科学家，因为他们发现了当氧气浓度降低时能让细胞调节适应的分子机制。」

3位得奖者中，61岁的凯林（William Kaelin Jr.）任职于美国霍华休斯医学中心（Howard Hughes Medical Institute），63岁的塞门萨（Gregg Semenza ）是约翰霍普金斯细胞工程研究所（Howard Hughes Medical Institute）的血管研究计画主任。

65岁的雷克里夫（Peter Ratcliffe）则是伦敦法兰西斯克利克研究中心（Francis Crick Institute）的临床研究主任，也是牛津大学（Oxford University）标靶研发院（Target Discovery Institute）主任。

诺贝尔大会指出：「他们为我们建立了解氧气浓度如何影响细胞新陈代谢与生理机能的基础。」

塞门萨研究名为红血球生成素（EPO）的基因，这个基因会使人体产生更多红血球，以及隔离有助于EPO适应氧气浓度稀薄的独特DNA节段。

雷克里夫与塞门萨运用这项发现证明，氧气感知机制存在于人体几乎所有的组织中。

凯林发现另一个存在于遗传疾病患者体内的基因，它会增加他们罹患某些癌症的风险。这个基因重塑人体防止癌症发作的能力，并且对于癌细胞如何因应低氧至为关键。

他们的研究有助了解人体处于低氧状态时，细胞的独特调节过程，这有助于我们运动时让肌肉发挥功能，以至于适应高海拔的生活。

细胞对氧气的感知能力在胎儿发育和制造新血管时也很重要。

许多疾病与EPO有关，包括肾衰竭与严重贫血。

癌症肿瘤会利用人体调节适应氧气的机制，控制血管的生成，让癌细胞扩散。诺贝尔委员会表示，有多项实验正在进行，以研发能中断这项进程而可能阻止肿瘤增生的药物。

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