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此内容发布于2018年3月7日 下午9:05 最后更新 - 2018年3月7日 -21:05

（法新社华盛顿7日电） 美国大屠杀纪念馆今天表示，要撤销颁给缅甸实质领导人翁山苏姬有名望的魏瑟尔（Elie Wiesel）人权奖，指控她几乎未阻止缅甸军方对洛兴雅（Rohingya）穆斯林的种族清洗。

翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）因长年为缅甸民主奋斗，1991年获得诺贝尔和平奖，6年前因「她勇敢领导和伟大的个人牺牲，抵抗暴政和促进缅甸人民的自由和尊严」，获得美国大屠杀纪念馆（United States Holocaust Memorial Museum）的魏瑟尔奖。

但美国大屠杀纪念馆表示，在缅甸军方对少数族群洛兴雅人犯下「越来越多种族清洗的证据」下，她却不采取任何行动，因此要撤销她获得的人权奖。

美国大屠杀纪念馆在给翁山苏姬的信件表示：「军方2016年和2017年镇压洛兴雅人，我们希望在人类尊严和普世人权方面有贡献、受到我们和许多人赞扬的你，能做点什么以谴责和阻止军方残暴行为，并声援洛兴雅人。」

信件表示，翁山苏姬的政党全国民主联盟（NLD）已拒绝与联合国调查人员合作，还进一步提出反洛兴雅言论。（译者：叶俐纬/核稿：徐睿承）

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