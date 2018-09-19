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此内容发布于2018年9月19日 下午5:35 最后更新 - 2018年9月19日 -17:35

（法新社香港19日电） 中国官媒今天报导，中国电子商务巨擘阿里巴巴创办人马云表示，他在美国创造100万个就业机会的雄心勃勃承诺已因北京和华府间的贸易战而化为泡影。

马云去年对美国总统川普做出这项受到媒体关注的承诺，北京当时也试图讨好刚刚当选的川普。

不过马云告诉社华社，他的承诺是建立在中美持续合作与贸易增长的基础上，现在将难以实现。

马云在18日的专访中说：「当前的局面已经破坏了原来的前提，已有承诺没有办法完成了，但是我们不会停止努力，会努力推进中美贸易健康发展。」

「我想说，两国间的贸易，世界上的贸易确实需要完善，但是贸易不是武器，不能用来打仗，它应该是和平的推进器。」

马云去年1月在川普大楼（Trump Tower）的会面中做出这项大胆承诺，当时曾遭外界怀疑更像公关语言。

100万个工作机会接近全美所有职缺的1%，倘若成功兑现，将使阿里巴巴成为全美雇用最多劳工的民间企业之一。

马云4月时又加码承诺，表示「倘若中国和美国维持良好贸易关系」，将可创造1000万个就业机会。

不过全球两大经济体间的贸易争端在川普就职后迅速升级，两国接连向对方的商品以牙还牙加徵关税。

在对500亿美元中国商品加徵关税之后，川普本周表示，将继续对2000亿美元中国进口商品加徵10%关税；北京则锁定600亿美元美国商品加徵5%到10%关税。

新华社报导，马云也提到诸如在欧洲、南美、俄罗斯和非洲等其他地区的商业机会。

马云本月宣布一年之内交棒给执行长张勇。他曾表达有意追随微软创办人比尔．盖兹（Bill Gates）脚步，投入慈善工作。

他告诉新华社：「我今年54岁，从现在起到70岁，也有16年可以干其他事业。这么多年积累的经验，可能用来做电商做互联网方面有点老了，但是用来做其他事业，还是年轻人。说不定我能玩出一个新的来，多好啊！」（译者：何宏儒）

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