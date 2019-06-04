（法新社华盛顿3日电） 在2018年因工作遇害的22名记者，他们的名字今天永远铭刻在华盛顿新闻博物馆（Newseum）记者纪念碑上。在此同时，捍卫新闻自由人士警告，全球新闻自由的威胁日益升高。

这些新加入记者纪念碑（Journalist Memorial）的名字中，包括哈绍吉（Jamal Khashoggi），他是在土耳其被杀的沙乌地异议记者，还有法新社摄影记者马瑞（Shah Marai），他在2018年4月发生在喀布尔的一次爆炸案中丧生，当时一共有25人遇害。

自由论坛研究所（Freedom Forum Institute）所长暨执行主任波里辛斯基（Gene Policinski）表示：「这面记者纪念碑和每年表彰这些为新闻工作牺牲人，时刻提醒着我们每一个人，对于那些搜集、报导新闻的人来说，这个世界变得愈来愈危险了。」

他指出，「从战场或风暴前线报导等本身带有的风险」，以及「遭到罪犯、恐怖分子或专制政府锁定」，对于记者构成的危险来说，两者可能不分轩轾。

哈绍吉生前曾为华盛顿邮报工作，邮报专栏作家海亚特（Fred Hiatt）强调，为被杀的同事寻求正义，有其必要性。

海亚特在纪念仪式上说：「假如他被谋杀且没有人因此受罚，没有记者是安全的。」「假如犯罪可以发生在使馆内，没有任何地方是安全的。」

王室内幕人士哈绍吉，在伊斯坦堡的沙乌地领事馆内被杀害、支解，沙乌地自称这是不受管束人员私下所为，但美国中央情报局（CIA）据信表示，这起谋杀案可能是由沙国王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）下令执行。

记者纪念碑上记载自1837年起遭杀害的2344名记者姓名，只是那些为了采访和传递新闻而失去生命者的一小部分而己，光是去年估计就有54人因此而丧生。（译者：李晋纬/核稿：严思祺）

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