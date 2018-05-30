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此内容发布于2018年5月31日 上午1:05 最后更新 - 2018年5月31日 -01:05

（法新社华盛顿30日电） 美国总统川普与阴晴不定的北韩领导人金正恩举行历史性高峰会前，今天先在白宫会见美国实境秀女星「丰臀金」金卡戴珊，讨论监狱改革和量刑，展开一场另类的川「金」会。

根据在场的法新社摄影记者，金卡戴珊（Kim Kardashian）身穿黑色套装搭配淡黄色细高跟鞋，进入宾夕法尼亚大道1600号的白宫。

金卡戴珊预计与川普女婿兼高级顾问库许纳（Jared Kushner）碰面，但最后见到川普。库许纳进入白宫后接管各项任务，包括带头展开刑事司法改革。

川普推文说，「今天很高兴见到@金卡戴珊，我们就监狱改革和量刑进行讨论」，还附上两人在椭圆形办公室的合照，川普脸上挂着灿烂的笑容。

现年37岁的电视名人金卡戴珊希望川普总统能赦免62岁女囚艾莉丝．玛丽．强生（Alice Marie Johnson），她因涉及非暴力毒品犯罪身陷牢狱20多年。

修正严苛的量刑法一直是前总统欧巴马政府的优先要务，但未获得国会支持。截至目前，川普走的是较强硬路线，主张对犯罪者施以严刑峻法。

不过，川普在上任一年半期间赦免了备受争议的亚利桑那州前警长阿帕欧（Joe Arpaio）。支持川普的阿帕欧因非法锁定西语裔移民，被判藐视法庭。

川普特赦的对象还包括前副总统钱尼（Dick Cheney）的幕僚长李比（Lewis "Scooter" Libby）。

金卡戴珊的饶舌歌手丈夫肯伊威斯特（Kanye West）上个月推文力挺川普，说川普是「我兄弟」，还说他们共享「龙的力量」，引来许多人侧目。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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