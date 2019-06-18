此内容发布于2019年6月19日 上午12:50

（法新社洛杉矶18日电） 美国阿拉斯加州18岁少女布瑞默（Denali Brehmer）被控密谋杀害自己的「好朋友」，只因她在网路上认识的男子说，若她犯行，就会给她900万美元（约新台币2.8亿元）。

调查人员说，印第安纳州21岁男子希尔米勒（Darin Schilmiller）教唆布瑞默杀人。两人是在网路上结识，希尔米勒假冒自己是名为泰勒（Tyler）的百万富豪。

法院文件显示，两人在线上讨论在阿拉斯加州的性侵杀人计画。

希尔米勒要求布瑞默将攻击影片或照片传送给他，还承诺会支付900万美元甚至更多钱。布瑞默随后召集4名友人，并选择据称是布瑞默好友之一的霍夫曼（Cynthia Hoffman）作为受害人。

当局表示，19岁的霍夫曼2日被诱骗前往安克拉治（Anchorage）东北部健行，却被胶带捆绑，一枪射中头部后方后，遭推入河中。她的遗体在4日被发现。

当地新闻报导说，霍夫曼的父亲表示，女儿有学习障碍，心智年龄只有12岁。

警方表示，受害者在佯装是河畔健行的蒙骗下，被布瑞默及16岁少年麦金塔希（Kayden McIntosh）载往雷鸟瀑布（Thunderbird Falls）。麦金塔希被控用布瑞默的枪杀害霍夫曼，再将她的尸体丢入河中。

当局表示，布瑞默在犯案过程中与希尔米勒保持联系，并用社群软体Snapchat将「霍夫曼遭捆绑及死后的照片及影片」传给他。

布瑞默及麦金塔希都被依谋杀罪嫌逮捕，希尔米勒与其他3人也因协助策划及执行谋杀被捕。

大陪审团14日依一级谋杀、预谋犯下一级谋杀、两项二级谋杀等指控，起诉6名被告。

希尔米勒及布瑞默18日也被依联邦儿童色情罪嫌及剥削儿童罪嫌起诉。

警方表示，在调查霍夫曼死亡一案时，搜查布瑞默的电话后发现，布瑞默在希尔米勒指示下，拍摄涉及未成年人的色情影片，并将影片传给希尔米勒。

法院文件显示，希尔米勒承认在布瑞默谋杀好友后，试图勒索她拍摄「性侵」年轻女孩的影片。两人都可能因儿童色情指控被判终生监禁。

他们也因谋杀、预谋杀人和教唆杀人等指控，面临最高99年有期徒刑。（译者：侯文婷/核稿：刘文瑜）

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