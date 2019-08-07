此内容发布于2019年8月8日 上午1:05

（法新社雪梨8日电） 澳洲国会情报和安全联合委员会主席海斯迪今天警告，全球遏制中国崛起的作法，就像当年阻止纳粹德国窜起那般，会带来「灾难性的失败」。

国会情报和安全联合委员会（Parliament Joint Intelligence and Security Committee）主席海斯迪（Andrew Hastie）表示，澳洲的主权和自由可能会受到北京威胁，非常类似于第二次世界大战之初法国国土被德国占领那样。

他在「雪梨晨驱报」（Sydney Morning Herald）写道：「就像法国，澳洲无法看出我们专断的邻居变得多么地有机动力。」

「下一个十年我国的民主价值、经济、同盟和安全将面临考验，这在澳洲历史上前所未见。」

海斯迪还说，中国在亚太地区大肆兴建基础建设，澳洲却无法看出共产意识形态在这其中扮演的角色，和西方国家当时未能察觉前苏联独裁者史达林（Joseph Stalin）的动机并无二致。

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）表示，海斯迪的看法并非澳洲政府的看法，但海斯迪「完全有权表达他的看法」。

莫里森在敦士市（Townsville）告诉记者：「我们寻求（和中国）密切合作，就像我们寻求和这个地区所有人合作一样。」

中国驻澳洲大使馆则表示，海斯迪的言论暴露了「他的冷战思维与意识型态偏见」，「有害中澳关系」。

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