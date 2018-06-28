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此内容发布于2018年6月28日 下午9:50 最后更新 - 2018年6月28日 -21:50

（法新布鲁塞尔28日电） 义大利作风强硬的新总理今天阻挠欧洲联盟峰会作成共同结论，面对日益陷僵的移民问题，德国总理梅克尔警告，这恐将决定欧盟的命运。

义大利新总理孔蒂（Giuseppe Conte）的民粹主义及反移民政府刚上任一个月，由于紧张局势失去控制，他采取罕见举措，阻止布鲁塞尔的会议作成共同结论。

尽管自欧洲移民危机2015年爆发以来，抵欧移民数量已经锐减，义大利拒绝让多艘移民救援船停靠国内港口，让欧盟因移民议题再度分歧。

孔蒂抵达高峰会时告诉记者：「义大利不需要更多说词，而是需要具体行动。」他又说，倘若欧盟领袖没能提供更多协助，「我们将不会有共同结论」。

欧盟的欧洲理事会（European Council）发言人阿曼（Preben Aamann）说，历经数小时会谈后，峰会所有议题都没作成结论。除了核心移民问题，峰会还处理了贸易、防御等议题。

阿曼在声明中说：「由于一名成员对所有结论都没表态，现阶段尚未作成任何共同结论。」他又说，理事会主席图斯克（Donald Tusk）原定今晚召开的记者会将延至明天。

一名欧盟消息来源说，其余27国欧盟领袖对于义大利的强硬立场「既震惊又不悦」。（译者：梁元龄/核稿：徐睿承）

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