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此内容发布于2018年3月4日 上午12:35 最后更新 - 2018年3月4日 -00:35

（法新社罗马4日电） 义大利国会改选今天登场，为国家历来最具不确定性的其中一场选举，极右派和民粹主义政党可望取得重大胜利，前总理贝鲁斯柯尼（Silvio Berlusconi）料将扮演重要角色。

民众对移民危机及经济衰退深感不满，极右派和反法西斯主义运动人士的冲突，又为原已晦暗不明的选战蒙上更多阴影。

28岁的佛罗伦斯居民柯里切利（Domenico Coricelli）说：「这是一场非常负面的选战。」

许多义大利民众对争吵不休的各党提出的政见抱持怀疑态度，也对可能的结果感到困惑。

米兰居民盖洛（Enzo Gallo）说：「我们希望有些事情会出现转变，因为截至目前，一切都很糟糕。」

他告诉法新社：「中产阶级已不复存在，穷人变得更穷，富人却变得更加富有，社会正义荡然无存。」

由于民粹主义政党五星运动（5-Star Movement）、贝鲁斯柯尼的右翼联盟和中间偏左的执政党民主党（Democratic Party）三足鼎立，义大利国会改选恐陷入政治僵局。

选前最后民调显示，贝鲁斯柯尼领导的联盟以37%的支持率领先，五星运动28%居次，民主党则以27%屈居第3。

根据首次上路的新选举法，任一方必须拿到至少40%选票，才能在参众两院掌控过半多数席次。

投票所将于格林威治时间6时开放，22时关闭（台湾时间3月4日下午2时至3月5日上午6时），初步结果料将于明天凌晨出炉。（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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