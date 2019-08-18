此内容发布于2019年8月19日 上午12:20

（法新社马德里18日电） 搭载107名获救移民、滞留在义大利外海的慈善救援船，今天有船上移民不堪受困大海，孤注一掷跳海盼能游上岸。

获救移民两周前在利比亚外海获慈善救援船「张开手臂号」（Open Arms）救起后，从此困在船上，等待在义国南方的拉姆培杜萨岛（Lampedusa）上岸。

西班牙表态愿意收留张开手臂号，但救援船发言人蓝纽萨（Laura Lanuza）表示，他们正处于「人道紧急情况」当中，花5天航行到邻近直布罗陀的阿尔赫西拉斯（Algeciras）「完全不切实际」，说移民「目前所需的是马上就上岸」。

欧洲联盟各国在如何处理移民问题上意见不一。义大利等国采取较为强硬的态度，拒绝让救援船只靠岸、让获救民众上岸。

张开手臂号15日起就停泊在拉姆培杜萨岛不远处，近到游泳就可以抵达。救援船人员说，在海上漂流两星期后，船上情况变得十分危急。

救援船所属的西国慈善组织「主动张开手臂」（Proactiva Open Arms）创办人坎普（Oscar Camps）今天发表一则影片，内容显示4名移民孤注一掷从船上跳进大海，打算游到岸边，最后遭人出面阻止并带回船上。

国际移民组织（IOM）指出，截至目前为止，今年已有840人在尝试从利比亚横渡欧洲时失踪。

目前仅有少数民间救援船只仍在地中海作业，他们称，这是因为欧洲各国港口态度愈来愈不友善。

另一艘人道船只「海洋维京号」（Ocean Viking），目前位置在义国南方的拉姆培杜萨岛和马尔他之间，等着替船上356名获救移民找到安全避风港。（实习编译：陈意安/核稿：蔡佳敏）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram