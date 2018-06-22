下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月22日 下午10:50 最后更新 - 2018年6月22日 -22:50

（法新罗马22日电） 义大利今天加倍重申他们反移民的强硬立场，坚持不会再多收留「任何一个」难民，并警告，移民危机恐使欧洲联盟的存续岌岌可危。

再过两天，布鲁塞尔将召开有关移民的小型高峰会，义大利刚上任3周的民粹主义政府坚持履行竞选承诺，阻止移民流入，扬言查缉救难船队或严禁他们进港。

作风强硬的义国内政部长萨尔维尼（Matteo Salvini）告诉德国「明镜周刊」（Der Spiegel）：「我们不能再多收任何一个人了。」「相反地，我们还要送走一些人。」

极右派的萨尔维尼是反移民的联盟党（League）党魁，同时也任义大利副总理，如今他俨然成了义国当局力抗不屈新立场的化身。

本月稍早，法国非政府组织的救难船「宝瓶座号」（Aquarius）载着约630名移民要在义大利靠岸时，遭到萨尔维尼拒绝，在欧盟引发轩然大波。

在德国号召下，欧盟约16国领导人两天后将参与有关移民议题的非正式会谈。萨尔维尼警告，这无异于是欧盟未来存续危机。

萨尔维尼告诉「明镜周刊」：「一年之内，将会决定一个团结的欧洲是否还存在。」

萨尔维尼说，即将到来的欧盟预算会谈，以及2019年的欧洲议会选举，都会成为「整件事是否变得毫无意义」的试金石。

24日的会谈预计将为下周正式峰会做准备。下周峰会上，欧盟所有28国领导人将研议改革欧盟的庇护系统，自从2015年移民危机爆发后，这个系统就面临严重压力。（译者：梁元龄/核稿：卢映孜）

Neuer Inhalt Horizontal Line