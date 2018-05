下面的内容来自我们的合作伙伴,因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

(法新社柏林22日电) 欧盟执委会掌管欧元事务副主席杜姆布罗夫斯基斯在今天刊出的专访中表示,义大利必须努力实行「负责任」预算政策,他还说,义大利债务占GDP比例居全欧洲第2高。

欧盟执委会(European Commission)副主席杜姆布罗夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)告诉德国「商务日报」(Handelsblatt):「我们认为义大利政府持续追求负责任预算政策至关重要。」

他还说义大利国债占国内生产毛额(GDP)比例是全欧洲第2高,仅次于希腊。

义大利的2兆3000亿欧元(约新台币80兆9100亿元)债务,相当于义大利GDP的132%,这项占比在欧洲仅次于希腊。

欧盟预测义大利公共债务今年将维持在GDP的130%以上,是欧盟规定上限60%的2倍多。

因此,欧盟当局忧心义大利能否依照欧盟规定持续努力减少巨额债务,并担心义大利新政府将寻求增加公共支出。

即将筹组联合政府的义大利反建制政党五星运动(Five Star Movemen)和民族主义政党联盟党(League),18日发表长达58页的「政府变革合约」(Contract for the Government of Change)。

这项共同政策方案拒绝金融危机后采取的财政撙节政策,并着重强硬的移民及安全计画。(译者:陈彦钧/核稿:刘学源)

