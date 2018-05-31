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此内容发布于2018年5月31日 下午9:50 最后更新 - 2018年5月31日 -21:50

（法新社罗马31日电） 义大利民粹派政党今天达成新联合政府协议，重振掌权计画，差点被迫提前大选，这个欧元区第3大经济体的反撙节新政府终于上路，新内阁成员名单出炉。

义大利总统马达雷拉（Sergio Mattarella）今天傍晚二度授权孔蒂（Giuseppe Conte）组阁，他是民粹派政党推派的总理人选。

义大利3月大选后一直未能筹组新政府，陷入将近3 个月的政治动荡，进而影响金融市场，导致欧元区伙伴不安情绪蔓延。

知名度不高的律师孔蒂是政治新手，与马达雷拉会面后，宣布新内阁成员名单。

执政联盟中，极右派联盟党（League）党魁萨尔维尼（Matteo Salvini）获提名担任内政部长；五星运动（Five Star Movement）党魁迪马尤（Luigi Di Maio）出任经济发展部长。

疑欧派经济学家萨佛纳（Paolo Savona）仍是内阁一员，担任欧洲事务部长。联盟党和五星运动先前本来属意萨佛纳出任经济部长，但遭到总统马达雷拉否决，也使得孔蒂放弃筹组新政府。

经济部长一职如今由争议性较小的特里亚（Giovanni Tria）担任，这位政治经济学家主张减税，但支持义大利留在欧元区。

熟悉欧洲联盟的米拉奈西（Enzo Moavero Milanesi）则获任命为外交部长。

根据义大利媒体，新内阁将于4日或5日面临国会参众两院的信任投票。

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