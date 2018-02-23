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此内容发布于2018年2月23日 上午3:50 最后更新 - 2018年2月23日 -03:50

（法新社罗马23日电） 义大利前总理贝鲁斯柯尼（Silvio Berlusconi）领导的右翼联盟大举利用国内反移民情绪，企图赢得3月4日大选。法新社针对移民议题常引发的抱怨、误解，整理出几套事实释疑。

●移民人太多？

义大利国家统计局（Istat）表示，共有500万名外国人合法居住在义大利，占6050万义国总人口的8.3%。

自2013年起，逾69万移民从利比亚乘船抵义，其中多为撒哈拉以南非洲移民。移民研究基金会ISMU估计，约有50万移民非法居留义大利，占全国人口0.9%。

●移民花纳税人的钱？

官方数据显示，在经利比亚抵义移民身上，政府2017年共支出逾42亿欧元，其中65%用于正在申请庇护的难民身上。

IDOS研究所发表研究指出，移民带来的整体经济效益，比国家对他们的支出高出21亿到28亿欧元。

●移民整天游手好闲？

32岁的象牙海岸人班巴（Moussa Bamba）曾在威尼斯附近一处接待中心待上数月，与其他1400名移民挤在一块。他表示：「那里（移民接待中心）会逼疯人。很多年轻人待几个月后脑子都变空洞了。」

当地市长潘菲利翁（Alberto Panfilio）曾称这座位于康涅塔（Conetta）的设施为「储人仓库」。虽有部分设施为移民提供社交活动与生计支持，其他中心则遭控锱铢必较，并让移民为申请决定等上两年之久。

●移民带来犯罪？

义大利内政部表示，尽管过去10年来国内外籍人口从300万成长到500万，犯罪率却降低了8.3%。

内政部数据显示，2017年谋杀案减少近12%，抢劫案与闯空门案各下滑11%、9%。

●移民大举入侵？

罗马与利比亚当局和民兵去年夏天签署争议性协定后，抵义人数便减少了70%。

义大利政府去年共驱逐6514名移民，与2016年的5817人相比，增加了12%。（译者：陈乃瑜/核稿：徐崇哲）

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