下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年3月5日 上午12:35 最后更新 - 2018年3月5日 -00:35

（法新社罗马5日电） 根据今天的义大利国会大选开票预估，主要右翼联盟应能囊括最多选票。民粹派与极右派政党崛起，可能让义大利出现僵局国会，且可能让反移民的极右派领袖成为下任义大利总理。

媒体对大选预测结果的反应显得困惑。「每日事实报」（il Fatto Quotidiano）头版写着：「一切都会改变。」「米兰晚邮报」（Corriere della Sera）专栏也指出：「每两名义大利人，就有一人投票反对体制。」

预估还显示，极右派政党「联盟」（League）可能击败右派联盟中媒体大亨贝鲁斯柯尼（Silvio Berlusconi）的义大利前进党（Forza Italia）。

这让联盟党党魁萨尔维尼（Matteo Salvini）有成为义大利下任总理的可能。萨尔维尼承诺关闭罗马难民营，将数十万移民驱逐出境，还要对付伊斯兰造成的「危险」。

反体制的疑欧派政党「五星运动」（5-Star Movement），则获许多受够传统政党的选民支持，得票料将成为仅次右翼联盟的第2大势力，并且是得票最多的单一政党。

极右派与民粹政党得票暴增，被外界拿来与英国脱欧公投、美国总统川普的崛起做对照。

法国极右派「民族阵线」（National Front）党魁玛琳．雷朋（Marine Le Pen）推文：「欧洲联盟今晚可难受了。」

英国脱欧派大将法拉吉（Nigel Farage）向他在欧洲议会盟友的五星运动致贺，恭喜五星运动「获得最高票」。

义大利的联盟党副党魁乔捷堤（Giancarlo Giorgetti）在米兰告诉记者：「这是历史性结果。」

义大利公广媒体「国家电视台」（RAI）公布的预估显示，右翼联盟将赢得35.5%选票，其中联盟党得票15.8%，义大利前进党14.5%；五星运动得票将为32.5%，原本执政的中间偏左派仅剩23.1%。（译者：周莉芳/核稿：陈亦伟）

Neuer Inhalt Horizontal Line