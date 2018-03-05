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此内容发布于2018年3月5日 上午8:50 最后更新 - 2018年3月5日 -08:50

（法新社布鲁塞尔5日电） 民粹政党在义大利大选取得突破性支持，欧洲联盟今天努力缓和大选结果带来的冲击。外界担忧，义大利出现的反移民浪潮，可能威胁法国与德国在英国脱离欧盟后所推动的改革。

义大利大选结果出炉前几小时，德国才终结数个月来的政治僵局。德国总理梅克尔（Angela Merkel）接下来4年仍将继续掌权，她慎重宣誓将协助欧洲改革。

因为德国成功筹组联合政府，欧盟好不容易松了口气，义大利大选结果又宣示着反体制的五星运动（Five Star Movement）和极右派、反移民的欧盟怀疑论者崛起。

分析家指出，现在欧盟分裂为两派，一派是像法国总统马克宏（Emmanuel Macron）这样的人，认为民粹主义的解方是强化对欧洲的支持；其他人指称，至少在目前，必须舍弃更进一步的欧盟整合。

布鲁塞尔智库欧洲政策中心（European Policy Centre）研究主任伊曼诺里蒂斯（Janis Emmanouilidis）说：「将有人反对达成改革方案，认为目前，尤其在义大利出现乱局之际，这不是承担风险的好时机。」

他指出，在此同时，「其他人会说，看着义大利和那些受够经济情势和移民的反体制选民，我们真的不能假装像现在这样继续下去」。（译者：陈妍君/核稿：严思祺）

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