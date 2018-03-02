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此内容发布于2018年3月2日 上午3:20 最后更新 - 2018年3月2日 -03:20

（法新社罗马2日电） 义大利大选将在4日登场 ，尽管各候选人阵营纷纷承诺降低高达17%的青年失业率，许多义大利年轻人仍然「用脚投票」，外流他国寻找更好的工作和前途。

义大利正勉力从2008年金融危机打击中复苏，但与危机爆发前相比，国内生产毛额（GDP）仍低了近6%，年轻人尤其为此付出代价。

统计数据勾勒出严峻现况：义大利25到34岁人口的失业率高达17%。

天主教组织移民基金会（Fondazione Migrantes）最新数据显示，有近5万名18至34岁的义大利人在2016年离开祖国，赴国外寻找更圆的月亮。

另外，义大利政治菁英日渐衰老，但交替缓慢，以及参议院议员最低参选年龄则是40岁，各种因素使得年轻人经常觉得被排除在政治参与之外。

部分年轻人抛弃传统大党，投入反体制的五星运动（Five Star Movement）或反移民的联盟党（League）怀抱。尽管如此，大多数人的态度仍是感到沮丧。

28岁的阿柯（Imma Arco）表示：「在义大利，你工作最久30个月后，公司就得决定和你签永久合约或请你走人。」

「雇主当然都会叫你走人，因为有很多人排队等着抢饭碗，他们没必要投资你一个人。」

「共和报」（La Repubblica）曾于1月报导，北部城市巴玛（Parma）有5000名求职者向同一份护理职缺投递履历。

帮助毕业生求职的AlmaLaurea协会负责人戴奥尼奇（Ivano Dionigi）表示：「义大利年轻人面临几个主要问题，包括职缺不够、所学无法接轨职场需求，与公司对新进人员的态度。」

至于恶名昭彰的「动用关系」（raccomandazioni）观念，也仍然深植义国人力市场。

欧洲安全暨合作组织（OSCE）研究指出，85%义大利公司为家族企业。

这般惨淡前景连带影响义大利人口结构。欧盟统计局（Eurostat）资料显示，义大利2016年出生率在全欧盟垫底。（译者：陈乃瑜/核稿：严思祺）

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